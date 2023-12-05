Мир 05 декабря 2023, 11:25 «Какой-то хоррор». Депутат от Крыма объяснил, зачем ВСУ убили группу своих солдат Депутат Ивлев назвал хоррором убийство солдат ВСУ собственной артиллерией Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Показательное убийство 25 солдат Вооруженных сил Украины устроили, чтобы предостеречь других военнослужащих от сдачи в плен. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА «Новости» сравнил расправу с фильмом ужасов.

«Это какой-то хоррор. Показательное убийство своих же солдат, которые не хотят воевать за киевский режим. <…> Но ничего уже им не поможет, победа будет за нами», — сказал он.

Реклама

Ивлев объяснил, что цель расстрела — запугать других солдат, чтобы они не выходили на гуманитарную частоту 149.200 и не вызывали в эфире «Волгу» для переговоров о сдаче в плен.

Замкомандира российской стрелковой роты с позывным Купол рассказал журналистам, что группу из 25 военнослужащих ВСУ убила своя же артиллерия. Солдаты вышли на связь с противником и хотели сложить оружие.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за невыполнимых приказов. «Известия» сообщили о больших потерях среди плохо подготовленных солдат ВСУ.