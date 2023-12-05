05 декабря 2023, 11:25
«Какой-то хоррор». Депутат от Крыма объяснил, зачем ВСУ убили группу своих солдат
Депутат Ивлев назвал хоррором убийство солдат ВСУ собственной артиллерией
Показательное убийство 25 солдат Вооруженных сил Украины устроили, чтобы предостеречь других военнослужащих от сдачи в плен. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА «Новости» сравнил расправу с фильмом ужасов.
«Это какой-то хоррор. Показательное убийство своих же солдат, которые не хотят воевать за киевский режим. <…> Но ничего уже им не поможет, победа будет за нами», — сказал он.
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Ивлев объяснил, что цель расстрела — запугать других солдат, чтобы они не выходили на гуманитарную частоту 149.200 и не вызывали в эфире «Волгу» для переговоров о сдаче в плен.
Замкомандира российской стрелковой роты с позывным Купол рассказал журналистам, что группу из 25 военнослужащих ВСУ убила своя же артиллерия. Солдаты вышли на связь с противником и хотели сложить оружие.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за невыполнимых приказов. «Известия» сообщили о больших потерях среди плохо подготовленных солдат ВСУ.
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