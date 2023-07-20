Мир 20 июля 2023, 20:01 Какой образцовый санкционщик. В Кремле пошутили над новым черным списком Канады Песков: Канада ввела новые ограничения, желая показать, какой она образцовый санкционщик РИА «Новости»

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Решение Канады расширить санкции против России выглядит попыткой властей этой страны обогнать другие страны Запада. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый „санкционерщик“», — заметил представитель Кремля.

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О новых антироссийских санкциях МИД Канады объявил 20 июля. Ограничения ввели против Минкультуры и Министерства науки и высшего образования, представителей руководства Росатома, министра культуры Ольги Любимовой и министра образования и науки Валерия Фалькова.

Кроме того, в список внесли актера Ивана Охлобыстина, рэпера Тимати, певца Филиппа Киркорова, продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию, режиссера Никиту Михалкова, певца SHAMAN и ряд других российских деятелей культуры.