Какой будет ваша совместная жизнь со второй половинкой? Найден способ узнать

Журналистка Mashable Джесс Джохо решила узнать, какой будет ее совместная жизнь с бойфрендом. Она придумала воссоздать их отношения в The Sims 4 на следующий день после того, как они съехались. Результат оказался провальным, а история осталась без «хэппи енда».

Как пишет Джесс, она очень переживала перед совместной жизнью с тем, кого любит. Ее волновало много вопросов, в том числе как сохранить чувства, пережить знакомство с родителями или найти подходящее время для признания в любви. Предполагалось, что альтернативная реальность ее успокоит.

«Я часами скрупулезно воссоздавала наши лица, нашу манеру одеваться, наши характеры, наших домашних животных, каждый дюйм нашей двухкомнатной квартиры в восточном Лос-Анджелесе», — рассказала журналистка, добавив, при этом, что старалась придерживаться пределов их реальных ограничений.

Вышло так похоже, что многие события в виртуальной реальности стали повторяться в их настоящей жизни, как к примеру, котенок бойфренда Джесс мяукал по ночам так, что оба сима просыпались по утрам недовольными, в точь как и у пары.

Помимо этого, сим Джесс случайно устроила пожар, а ее парень не пытался ей помочь и выбежал из дома, просто смотря на происходящее через окно. Паре симов было сложно наладить отношения. Даже после первого поцелуя их персонажей все было непросто из-за их работы. Такая же ситуация была и в реальности.

Героиня девушки также стала толстеть, хотя ела то же, что и ее парень, который оставался стройным, а также молодым и красивым, тогда как виртуальная Джесс быстро старела. При этом в игре быстро состарился и ее пес, после чего умер. Журналистка в шоке наблюдала за тем, как ее героиня рыдает и заедает стресс едой, как это делает и сама Джесс.

Журналистка этого не выдержала и решила оставить эксперимент. «К черту реализм», — подумала она. Осталось надеяться, что в ее реальной жизни все не так трагично.