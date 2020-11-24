Какое последствие будут иметь выборы в США? Объяснил эксперт

По его словам, теперь на выборах станет обязательным присутствие наблюдателей на участках для голосования. Бышок предположил, что это нововведение будет уже на следующих выборах, «чтобы предотвратить возможные спекуляции по поводу фальсификаций».

«И когда сейчас Трамп или кто-то из его штаба говорит, что где-то были фальсификации, а нам не дали посмотреть, теоретически такое может и быть, потому что у них не принято наблюдать за выборами», — пояснил эксперт.