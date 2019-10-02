«Какие молодцы». Захарова с иронией отнеслась к созданию антироссийской группы в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько создала сообщество для противодействия России. К инициативе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнеслась с иронией.

Свое мнение о группе «Балтик-плюс» Захарова высказала в Facebook. В ее состав войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Одной из-задач группы станет «продолжение политики непризнания аннексии Крыма».

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма!» — заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Захарова подчеркнула, что нельзя признать то, чего не было. Представителя Киева за предложенную на Парламентской ассамблее Совета Европы инициативу она «похвалила».

«А Елизавете Ясько <…> наше почтение с кисточкой и пальцем. Хотя за такое можно даже с огурцом», — подытожила Захарова, напомнив, что подобное выражение использовали в Одессе.

Осенняя сессия ПАСЕ началась в минувший понедельник в Страсбурге и продлится до октября.