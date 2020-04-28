Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Центробанк со следующего месяца ограничит размер комиссий в Системе быстрых платежей. Предполагается, что переводы до 100 тысяч рублей будут бесплатными. При этом в остальных случаях комиссия будет не выше 0,5% от суммы перевода, но в любом случае не больше 1500 рублей.

Кроме того, снизится экспортная пошлина на нефть, которая составит 6,8 доллара за тонну, что ниже на 45,2 доллара, чем в апреле.