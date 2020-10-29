«Какая здесь дружба»: Лукашенко поручил укрепить границу Белоруссии

Государственную границу Белоруссии с Украиной, Польшей и странами Балтии укрепят по соображениям безопасности. Такое поручение дал Лукашенко. Он отметил, что превращать границу в железный занавес нельзя.

«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — приводит БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер поднял вопрос о безопасности и укреплении границы во время назначения новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску. Он не уточнил, какие мероприятия проведут на рубежах республики.

Сегодня Лукашенко провел перестановки в силовом блоке. Он отстранил от должности министра внутренних дел Юрия Караева и назначил его своим помощником по Гродненской области. Белорусское МВД возглавил начальник минской милиции Иван Кубраков. Политолог из Белоруссии политолог Валерий Карбалевич в разговоре с «360» назвал эти решения президента республики «симптомом серьезного брожения в среде силовых структур, которые занимаются разгонами уличных протестов».