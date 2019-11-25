У Эдуарда Матюхи, бывшего «народного мэра» Горловки в самоправозглашенной Донецкой Народной Республике, не было доступа к гостайне. Таким образом в ДНР прокомментировали признание Матюхи о работе на разведку Украины.

«Народный мэр» Горловки признался, что шпионил в пользу Украины Подробнее

«Этот <…> „коммунист“ и „народный мэр“ на три дня — никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», — заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, Матюха обвинили в воровстве гуманитарной муки. Это был весь вред, который он принес ДНР.

«Какая страна — такие и разведчики», — резюмировал депутат.

Ранее Эдуард Матюха в эфире одного из украинских каналов рассказал, что занимался шпионажем для Украины в течение пяти лет. В частности, он разжигал конфликты между ополченцами, занимался провокациями и был причастен к созданию сайта «Миротворец». Однако позже самого Эдуарда включили в черные списки сайта как «пособника боевиков». На чистосердечное признание он решился после того, как оказался на подконтрольной Киеву территории.

Матюха стал«народным мэром» Горловки в мае 2014 года. Однако вскоре лишился должности из-за конфликта между ополченцами.