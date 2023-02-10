10 февраля 2023, 17:14
«Какая дерзость!» Немцев возмутило откровенное признание Зеленского о Шольце
Читатели Die Welt осудили лидера Украины Зеленского за высказывание о канцлере ФРГ Шольце
Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он «заставляет» канцлера Германии Олафа Шольца помогать Украине, возмутили читателей немецкого издания Die Welt. Они назвали Зеленского «бессовестным» и констатировали, что он «пересекает черту».
«Он становится все более наглым! Нужно полностью прекратить всю поддержку!» — заявил один из комментаторов, напомнив, что Германия приняла сотни тысяч украинских беженцев и постоянно оказывает стране поддержку.
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Другой читатель заявил, что в таком случае немцам тоже стоит «заставить» Шольца прекратить помогать Украине. «Какая дерзость!» — заметил он.
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Третий задался вопросом, что Зеленский о себе возомнил, и признался, что президент Украины «кажется подозрительным».
Четвертый заметил, что Владимир Зеленский «невыносим», и добавил, что именно он несет ответственность за гибель своих солдат, поскольку ему «не хватает дипломатических способностей», чтобы уладить конфликт миром.
Военную и финансовую помощь Украине стоит прекратить ради блага немцев, заключил пятый.
Признание Зеленского о том, что ему «приходится заставлять Шольца помогать Украине, прозвучало в интервью Der Spiegel, которое вышло накануне.
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Олаф Шольц
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