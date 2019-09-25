  • Как Зеленский упустил шанс стать мировым героем — рассказал российский телеведущий

    25 сентября 2019, 21:50

    Ольга Чеснокова

    Российский телеведущий Евгений Попов рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский упустил свой шанс стать мировым героем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на микроблог журналиста.
    Как Зеленский упустил шанс стать мировым героем — рассказал российский телеведущий

    Белый Дом опубликовал текст разговора Трампа и Зеленского

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    Попов на простом примере продемонстрировал, как Зеленский упустил единственный шанс «вписать себя в историю».

    «Если бы Зеленский на наглую просьбу Трампа ответил: „Я не влияю на прокуратуру, это вне моих полномочий“ — то стал бы национальным и мировым героем! Навсегда! А теперь он очередной президент очередного сателлита США, готовый на все ради похвалы патрона», — заявил журналист.

    Российский сенатор Алексей Пушков также обвинил Зеленского в попытке потворствовать Трампу. Политик назвал нового украинского лидера «бледной копией» бывшего главы государства Петра Порошенко.

    «Как от нового президента, от него могли ждать новых подходов, а не избитых приемов и надоевших многим жалоб на Россию», — заявил Пушков.

    Администрация президента США опубликовала стенограмму телефонного разговора между лидерами США и Украины в июле. Такое решение Белый дом принял после того, как демократы нашли беседу подозрительной и запустили процесс импичмента в отношении Трампа. В опубликованном разговоре Зеленский оправдывает стиль Порошенко, называя Россию «агрессором».