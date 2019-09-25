Белый Дом опубликовал текст разговора Трампа и Зеленского Подробнее

Попов на простом примере продемонстрировал, как Зеленский упустил единственный шанс «вписать себя в историю».

«Если бы Зеленский на наглую просьбу Трампа ответил: „Я не влияю на прокуратуру, это вне моих полномочий“ — то стал бы национальным и мировым героем! Навсегда! А теперь он очередной президент очередного сателлита США, готовый на все ради похвалы патрона», — заявил журналист.

Российский сенатор Алексей Пушков также обвинил Зеленского в попытке потворствовать Трампу. Политик назвал нового украинского лидера «бледной копией» бывшего главы государства Петра Порошенко.

«Как от нового президента, от него могли ждать новых подходов, а не избитых приемов и надоевших многим жалоб на Россию», — заявил Пушков.

Администрация президента США опубликовала стенограмму телефонного разговора между лидерами США и Украины в июле. Такое решение Белый дом принял после того, как демократы нашли беседу подозрительной и запустили процесс импичмента в отношении Трампа. В опубликованном разговоре Зеленский оправдывает стиль Порошенко, называя Россию «агрессором».