Как выглядит костюм для ночной жизни во время пандемии. Видео

Свое детище авторы назвали Micrashell Это специальная одежда для ночной жизни и развлечения. Сам костюм полностью герметичный и создан из устойчивой и постоянной дезинфекции ткани.

В шлеме предусмотрена система вентиляции с регулируемой фильтрацией воздуха. Также там есть динамики, которые можно настроить таким образом, чтобы слышать только людей из своих контактов. При этом голос владельца система может менять и модулировать. Если не хочется ни с кем разговаривать, то можно настроить динамики только на музыку, которая играет в клубе.

Под шлемом также есть две маленькие канистры: для напитков и вейпа. Меняющаяся подсветка покажет, сколько жидкости там осталось.

Шлем отстегивается и его можно использовать без основного костюма. Однако в комбинезоне скрыто немало полезных вещей. В частности, камера на груди и зарядка для телефона в нарукавном кармане.

По словам создателей, реальный прототип костюма появится уже скоро, но конкретные срокои они назвать отказываются.