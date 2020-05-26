    26 мая 2020, 01:03

    Как выглядит костюм для ночной жизни во время пандемии. Видео

    Анатолий Минкин

    Индустрия развлечений сильно пострадала из-за распространения коронавируса. Один за другим отменяются музыкальные фестивали по всему миру. Студия дизайна из Калифорнии Production Club придумала прототип защитного костюма для любителей клубов. Результаты своего эксперимента они опубликовали на своем сайте.

    Свое детище авторы назвали Micrashell Это специальная одежда для ночной жизни и развлечения. Сам костюм полностью герметичный и создан из устойчивой и постоянной дезинфекции ткани.

    В шлеме предусмотрена система вентиляции с регулируемой фильтрацией воздуха. Также там есть динамики, которые можно настроить таким образом, чтобы слышать только людей из своих контактов. При этом голос владельца система может менять и модулировать. Если не хочется ни с кем разговаривать, то можно настроить динамики только на музыку, которая играет в клубе.

    Под шлемом также есть две маленькие канистры: для напитков и вейпа. Меняющаяся подсветка покажет, сколько жидкости там осталось.

    Шлем отстегивается и его можно использовать без основного костюма. Однако в комбинезоне скрыто немало полезных вещей. В частности, камера на груди и зарядка для телефона в нарукавном кармане.

    По словам создателей, реальный прототип костюма появится уже скоро, но конкретные срокои они назвать отказываются.