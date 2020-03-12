Как выглядеть в 50 на 30? Дед семи внуков раскрыл свой секрет

Житель британского Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, 56-летний Энди Уилкинсон выглядит на 30 лет. С ним флиртуют женщина на десятки лет его младше, и однажды даже приняли за бойфренда дочери. Энди был очень смущен.

Он рассказал Daily Mail, что работает фитнес-тренером. Но своей внешности он в первую очередь обязан генам и образу жизни. Энди также заявил, что люди стареют от стресса, поэтому у него есть собственная мантра: «Все будет хорошо!».

У Энди трое детей — Клэр, 37 лет, Ли, 35 лет, и Сара, 33 года. Они принесли ему семь внуков в возрасте 6-10 лет. И его друзьям нравится пугать молоденьких поклонниц этой цифрой.

Источник: https://www.instagram.com/andyw_fitness/?utm_source=ig_embed

В интервью изданию мужчина сообщила, что тренируется с весом трижды в неделю, спит в затемненной комнате без телефона, сократил потребление углеводов и пьет много жидкости. Без этого, по его мнению, «все кремы» мира не помогут.

Энди Уилкинсон ведет Instagram, у него более девяти тысяч фолловеров. Мужчина часто выкладывает видео своих тренировок и очень надеется, что стал живым примером того, как в 50 лет можно выглядеть намного моложе.

Петербурженка Анастасия Шипилова опубликовала в соцстеях фотографию своей 43-летней мамы. Она заявила, что та до сих пор может увести у нее «любого мужика».