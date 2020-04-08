По его словам, власти «пытаются вводить режим изоляции населения», который жестко контролируется: «по улицам постоянно ходят патрули».

«Были случаи, когда людей приходилось разгонять дубинками», — рассказал журналист.

Также он сообщил, что в стране не было паники: происходящее начали осознавать только тогда, когда вернувшиеся из-за границы люди почувствовали себя плохо. После этого закрыли даже внутреннее авиасообщение.

«Вообще, мы все настроены оптимистично. Уже два дня как начала меняться погода, люди снимают свитера, так что, думаем, скоро все изменится в лучшую сторону. Мы смотрим на другие страны с жарким климатом и видим, что там цифры очень маленькие, а в некоторых нет зараженных вообще», — заключил Хамдани.