Как у криминалитета. Украина попыталась повязать Запад круговой порукой | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 13:34 Как у криминалитета. Украина попыталась повязать Запад круговой порукой Политолог Светов: Украина больше всего опасается прекращения поддержки Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина стремится повязать Запад круговой порукой, поскольку больше всего боится, что партнеры отвернутся от страны. Такое мнение озвучил «360» политолог и журналист Юрий Светов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна получила от государств-партнеров разрешение на удары по Крыму. По его словам, киевскому режиму позволили «уничтожать все российское».

Реклама

Согласовал ли советник главы офиса Владимира Зеленского это высказывание с Западом, неизвестно, отметил Светов. Но совершенно точно, что действует Украина только во взаимодействии с партнерами, указал политолог.

«Они (Запад. — прим. ред.) поставляют оружие, никаких ограничений там на самом деле не существует. <…> Заметьте, говоря, что якобы не рекомендуют ударять по территории России, при этом они же говорят: право выбора цели за Украиной», — обратил внимание журналист.

Киевский режим опасается, что Запад прекратит его поддерживать и поставлять оружие, предположил собеседник «360». Именно поэтому Подоляк публично попытался возложить часть ответственности на партнеров.

Они стремятся повязать круговой порукой, как это обычно бывает у криминалитета. Вот он теперь вслух говорит: «Не-не ребята, вы вместе с нами. Нам давали добро на обстрелы этого, и вы должны продолжать свою помощь, чтобы мы победили Россию и вам не пришлось потом отвечать». Юрий Светов журналист

Право убивать

Украина продолжит использовать западное оружие против российской территории, добавил политолог. Так, Германия собирается отдать киевскому режиму ракеты Taurus, утверждая, что якобы снизит их порог дальности, напомнил журналист.

«Это все-таки пустые слова. Совершенно очевидно, что Украина будет использовать это. Они называют Крым своей территорией, но при этом считают, что у них есть право убивать людей, которые там живут», — заключил Светов.