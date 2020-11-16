Борис Джонсон: я в хорошей форме, как собака мясника

«Неважно, что мы все занимались социальным дистанцированием, неважно, что я в хорошей форме, как собака мясника, и чувствую себя прекрасно, как и многие люди в моих обстоятельствах», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, необходимо уйти на самоизоляцию на две недели, чтобы остановить распространение инфекции. Отмечается, что слова Джонсона о готовности работать были ответом на обеспокоенность британцев финальной фазой торговых переговоров с Евросоюзом.