«Как сиамские близнецы». Эксперт оценил торговые отношения Китая и США

«Взаимная торговля между странами — огромная, но у США наблюдается дефицит в сотни миллиардов долларов. Китай больше продает Штатам, чем покупает. Трампа это не устраивает, он настаивает, чтобы Пекин больше закупал. И во-вторых, Китай использует свою валютную политику, понижая курс юаня, делая свои товары более дешевыми и привлекательными. Но Америка в любом случае для Китая — огромнейший рынок, без нее будет сложно», — пояснил Рогулев.

По мнению эксперта, Китаю «будет сложно» существовать без такого огромного рынка, как Соединенные Штаты.

«Китай и США — самые близкие торговые партнеры. Они как сиамские близнецы», — подчеркнул глава фонда.

Он обратил внимание на то, что дефицит в торговых отношениях у США наблюдается со всеми партнерами.

«В том числе, с Германией, Мексикой. Трамп считает, что это ограбление страны, нужно выравнивать ситуацию, перенося производство в Штаты. Например, на производстве американской компании Apple работают 400 китайцев. И все другая электроника от гигантов типа Dell, Hewlett-Packard, делается в Китае. От этого и возникает торговый дефицит», — уточнил эксперт.

Рогулев напомнил, что еще в 1970-е году власти США стремились противопоставить Китай и СССР, поэтому открывали в первой стране свои производства и рынок.

«Китай был и остается коммунистическим, а Вашингтон боялся его дружбы с СССР. Эта история начался еще при Генри Кессинджере, который стал разыгрывать эту карту: китайско-российскую», — заметил специалист.

Он также заявил, что США выделяют много усилий, чтобы вернуть баланс в торговых отношениях с Китаем.