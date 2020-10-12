Трамп ответил на заявление инфекциониста об использовании его слов как рекламы

Изображение главного инфекциониста США Энтони Фаучи без его согласия использовали в политической рекламе Дональда Трампа. Президент США заверил, что в ролике действительно звучат слова врача.

Американский лидер ответил в Twitter главному инфекционисту страны, что ничего не выдумывал.

«Это действительно слова самого доктора Фаучи. По словам некоторых губернаторов, мы проделали „феноменальную“ работу. Многие соглашаются…» — написал Трамп.

Речь идет от 30-секнудном ролике, в котором смонтировали короткую фразу специалиста. Из двух фраз авторы видео сделали одну. «Не могу представить, что кто-то мог бы сделать больше». В контексте это можно расценивать, как похвала главы Белого дома.

«Комментарии, приписываемые мне без моего разрешения в рекламе кампании Республиканской партии, вырваны из контекста из широкого заявления, которое я сделал несколько месяцев назад об усилиях федеральных чиновников здравоохранения», — заявил Фаучи, которого процитировал телеканал NBC News.

Автор материала уточнил, что фразу взяли из интервью Фаучи для Fox News в марте. Врач говорил о сделанном правительством США в целом, а не конкретно одним Дональдом Трампом.