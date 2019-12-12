«Как послушная собачонка». Депутат бундестага раскритиковал власти Германии за скандал с высылкой дипломатов

Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил в беседе «360», что недоволен действиями своего правительства. По его словам, Германия специально втянута в конфликт с Россией из-за скорого запуска «Северного потока —2». Так он прокомментировал взаимные высылки дипломатов.

Россия объявила персонами нон грата 2 сотрудников посольства ФРГ Подробнее

«Именно сейчас, перед запуском „Северного потока — 2“, надо обязательно обострить отношения с Россией. Для того чтобы понять чьих рук это дело, надо просто поразмыслить, кому это выгодно. Выгодно это России? Выгодно это Германии? И сразу становится понятно, чей это проект. Стыдно за наше правительство, которое как послушная собачонка выполняет команду „апорт“», — сказал Гердт.

Он отметил, что немецкая власть втягивает Германию в крупномасштабные конфликты. По его мнению, такая внешняя политика угрожает безопасности страны.

Дипломатический конфликт между Россией и Германией произошел после убийства в Берлине гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили, который также известен как Зелимхан Хангошвили. Он был участником чеченских войн. Немецкие власти подозревают в его убийстве россиянина.

В начале декабря Германия назвала персонами нон грата двух российских дипломатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила это решение тем, что Берлин не увидел достаточной заинтересованности Москвы в расследовании этого дела. Однако Вальдемар Гердт сомневается в причастности гражданина России к этому преступлению.

«Посудите сами — 20 лет после чеченской войны, и спецслужбы его [Кавтарашвили] не трогали. Убийца больше похож на дилетанта, чем на профессионала, поэтому его так легко поймали», — заявил депутат бунденстага.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что Россия применила ответные меры и объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве, а также выразил протест послу Гезе Андреасу фон Гайру. Два дипломата должны покинуть Россию в течение семи дней.