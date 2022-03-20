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    20 марта 2022, 12:44

    «Как по книжке». Летчик рассказал, что помогло ему победить в воздушном бою с силами ВСУ

    Летчик ВС РФ: тренировка помогла победить в воздушном бою с силами ВСУ

    Максим Зинкин

    Тренировка позволяет российским летчикам четко выполнять свои обязанности во время специальной военной операции на Украине. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал один из пилотов российской армии.

    «Как по книжке». Летчик рассказал, что помогло ему победить в воздушном бою с силами ВСУ

    «Тренировка многое дает в плане повышенной эмоциональной напряженности не потеряться, выполнить действия, как по книжке», — рассказал он.

    Летчик также рассказал о своем бое в воздухе с украинскими военными.

    «Нес боевое дежурство, по боевой тревоге выполнил взлет. Во взаимодействии с командным пунктом выполнил наведение на противников. У них была задача сбить наши самолеты. Выполнил действия: захват, пуск. Проконтролировал поражение воздушной цели, развернулся и покинул место боевых действий», — рассказал он.

    Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки поражено 62 военных объекта на Украине.