«Как по книжке». Летчик рассказал, что помогло ему победить в воздушном бою с силами ВСУ

Тренировка позволяет российским летчикам четко выполнять свои обязанности во время специальной военной операции на Украине. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал один из пилотов российской армии.

«Тренировка многое дает в плане повышенной эмоциональной напряженности не потеряться, выполнить действия, как по книжке», — рассказал он.

Летчик также рассказал о своем бое в воздухе с украинскими военными.

«Нес боевое дежурство, по боевой тревоге выполнил взлет. Во взаимодействии с командным пунктом выполнил наведение на противников. У них была задача сбить наши самолеты. Выполнил действия: захват, пуск. Проконтролировал поражение воздушной цели, развернулся и покинул место боевых действий», — рассказал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки поражено 62 военных объекта на Украине.