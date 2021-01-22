Как отразится на Зеленском приход Байдена? Объяснил эксперт
Эксперт Алексей Попов объяснил, как приход Джо Байдена в Белый дома отразится на президенте Украины Владимире Зеленском. С выводами специалиста ознакомилось «Утро.ру».
По мнению Попова, сейчас у Байдена нет каких-либо причин, чтобы избавляться от Зеленского несмотря на то, что лидер Украины вызывает у руководства США некую настороженность. Эксперт предположил, что украинский лидер приложит все усилия, чтобы наладить диалог с новоизбранным главой Соединенных Штатов.