Как отразится на Зеленском приход Байдена? Объяснил эксперт

По мнению Попова, сейчас у Байдена нет каких-либо причин, чтобы избавляться от Зеленского несмотря на то, что лидер Украины вызывает у руководства США некую настороженность. Эксперт предположил, что украинский лидер приложит все усилия, чтобы наладить диалог с новоизбранным главой Соединенных Штатов.