Эксперт Пикин пояснил, как отказ от российского газа скажется на Польше и Болгарии

Польша и Болгария рассчитывают, что смогут прожить без российского газа, однако в действительности они сильно зависят от него. Таким мнением поделился глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом сообщил NEWS.ru.

Ранее Польша и Болгария отказались приобретать российский газ в рублях, в связи с чем «Газпром экспорт» приостановил поставки топлива. Власти Варшавы уже отметили, что планируют самостоятельно добывать газ, а также приобретать его у других поставщиков.

«Польша попытается получить реверс от ФРГ, если Берлин согласится продать, надеется на терминал СПГ и сырье из Норвегии к концу года, но риски огромные. Болгары полностью зависят от поставок из РФ, они думают, что смогут как-то РФ перехитрить и из Турции получать газ», — объяснил Пикин.

Он подчеркнул, что последствия такого решения скажутся на странах в начале нового отопительного сезона. По его словам, они в этот период они могут принять условия Москвы, передало ИА НСН.