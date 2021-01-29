Зоозащитники предложили не использовать названия животных как оскорбление

В PETA попросили людей не использовать в качестве оскорбления такие термины, как «свинья», «курица» или «крыса». Искренний призыв зоозащитников в Сети не поняли.

Публикацию PETA разместила в Twitter. В организации заметили, что назвать кого-либо животным — все равно что укрепить миф о превосходстве людей над другими представителями животного мира.

«Отстаивайте справедливость, отвергая лозунги о превосходстве», — призвали борцы за права животных, предложив альтернативные формулировки. Например, вместо «курица» говорить «трус», а вместо «крыса» — «стукач».

Большинство комментаторов сочли публикацию странной и решили, что в PETA решили посмеяться над самими собой.

«Поздравляю с самым глупым твитом 2021 года, а прошло всего четыре недели. Настоящее достижение», — писали в Twitter.

Глава организации Ингрид Ньюкирк в беседе с газетой The New York Post заявила, что «в PETA просто просят подумать, прежде чем что-либо сказать или напечатать».

«Утверждение о том, что используемые слова могут создать более инклюзивный мир или увековечить угнетение, не должно вызывать споров», — подчеркнула она. В последующем твите организация указала на неточность «видового» языка.