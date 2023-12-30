30 декабря 2023, 00:38
«Как они после этого спят?» Пленный ВСУ заявил, что украинцев использовали как пушечное мясо
Пленный военный ВСУ заявил, что украинцев использовали как пушечное мясо
Пленный украинский военный Михаил Исаенко заявил, что его вместе с сослуживцами «использовали как пушечное мясо». Видео с признаниями бойца ВСУ опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.
Принудительный призыв и отсутствие командиров
По словам Исаенко, его мобилизовали насильно. На улице мужчина встретил полицейских, они сразу передали гражданина военкомату, а оттуда мобилизованного отправили на месячную подготовку в Эстонии. При этом состояние здоровья Исаенко не подходило для выполнения боевых задач, однако медкомиссию это не смутило. Так солдат и оказался на передовой.
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Михаил объяснил, что в зоне военных действий было очень трудно. Украинскую армию плохо обеспечивали, выдавали некачественное питание и плохую форму, которая годилась на выброс после двух стирок. Однако больше всего солдат удивился отсутствием руководства на позициях.
«Меня мучает вопрос: почему кадровые офицеры отсутствуют на позициях, ничем не руководят? Мы плохо обучены, нас использовали как пушечное мясо, когда отправляли с автоматами под огонь артиллерии. Таких, как я, десятки, сотни. Как они после этого спят?» — спросил военный ВСУ.
Власти Украины врут народу
Исаенко сдался российским военным после штурма его позиции. Он отметил, что в плену к нему относятся хорошо, всегда кормят, и никто не унижает.
Военный дал совет живущим на Украине гражданам под угрозой массовой мобилизации. Он призвал не верить властям, так как правительство обманывает народ.
«Нас используют в своих непонятных целях», — заявил Михаил.
Ранее украинский военнопленный Вадим Жмурко сдался российским силам, чтобы хоть «какие-то люди остались живы». По его словам в украинской армии низкий боевой дух, раненых не эвакуируют и оставляют погибать на поле боя.
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