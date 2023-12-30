Мир 30 декабря 2023, 00:38 «Как они после этого спят?» Пленный ВСУ заявил, что украинцев использовали как пушечное мясо Пленный военный ВСУ заявил, что украинцев использовали как пушечное мясо РИА «Новости»

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Пленный украинский военный Михаил Исаенко заявил, что его вместе с сослуживцами «использовали как пушечное мясо». Видео с признаниями бойца ВСУ опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Принудительный призыв и отсутствие командиров

По словам Исаенко, его мобилизовали насильно. На улице мужчина встретил полицейских, они сразу передали гражданина военкомату, а оттуда мобилизованного отправили на месячную подготовку в Эстонии. При этом состояние здоровья Исаенко не подходило для выполнения боевых задач, однако медкомиссию это не смутило. Так солдат и оказался на передовой.

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Михаил объяснил, что в зоне военных действий было очень трудно. Украинскую армию плохо обеспечивали, выдавали некачественное питание и плохую форму, которая годилась на выброс после двух стирок. Однако больше всего солдат удивился отсутствием руководства на позициях.

«Меня мучает вопрос: почему кадровые офицеры отсутствуют на позициях, ничем не руководят? Мы плохо обучены, нас использовали как пушечное мясо, когда отправляли с автоматами под огонь артиллерии. Таких, как я, десятки, сотни. Как они после этого спят?» — спросил военный ВСУ.

Власти Украины врут народу

Исаенко сдался российским военным после штурма его позиции. Он отметил, что в плену к нему относятся хорошо, всегда кормят, и никто не унижает.

Военный дал совет живущим на Украине гражданам под угрозой массовой мобилизации. Он призвал не верить властям, так как правительство обманывает народ.

«Нас используют в своих непонятных целях», — заявил Михаил.

Ранее украинский военнопленный Вадим Жмурко сдался российским силам, чтобы хоть «какие-то люди остались живы». По его словам в украинской армии низкий боевой дух, раненых не эвакуируют и оставляют погибать на поле боя.