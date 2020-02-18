Израильские военные скачали приложение и чуть не слили секретную информацию. Как не попасться на такую же уловку

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Для убедительности «красавицы» заявляли, что сами — иммигрантки, плохо знают иврит и плохо слышат. Поэтому все общение велось письменно, а не через звонки. Когда же молодые люди начинали доверять мнимым девушкам, те предлагали прислать снимки. Но для этого надо было обязательно установить некое приложение, дающее преступникам доступ к фотографиям, контактам и местоположению военных. Также «дамы» могли дистанционно включать фото- и аудиозапись.

Так преступники в женском обличье взломали несколько десятков смартфонов. Однако их деятельность раскрыли на раннем этапе и не допустили утечек информации.

Это даже не хакерская атака, а психологические маневры. Так считает специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. «Когда вы открываете приложение, надо понимать, что оно так или иначе получает какие-то данные с вашего устройства. Они всегда запрашивают у вас доступ к той или иной информации — камера, галерея, запись звука и так далее. Вы можете отклонить или разрешить доступ. Даже у „Яндекс.Такси“ после скачивания автоматически есть информация о местонахождении. Если приложение организовано в виде чата, то оно имеет доступ к перепискам», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что тот, кто владеет информацией, обладает преимуществом перед врагом. В данной ситуации хакеры могли через приложение понять, где находились солдаты. Если доступ был к большому количеству служащих, то могли узнать об их военных точках.

Специалист посоветовал не переходить по ссылкам, которые отправляют третьи лица. Если вдруг это все же произошло, нужно внимательно следить за тем, как реагирует телефон. При предложении скачать приложение делать этого не стоит. Если же и этот момент упущен, то необходимо отслеживать, какие данные запросит новинка.

Вообще, пока вы пользуетесь устройством, где есть очень много данных про вас, хотите вы этого или нет, многие компании будут знать о вас многое. Для полной безопасности — это только использовать кнопочные телефоны. А если спасаться от третьего лица, как ХАМАС, то достаточно быть внимательным и не скачивать непонятные вещи Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Самые популярные способы сбора информации — те, которыми как раз воспользовались в ХАМАС. Так делают и обычные злоумышленники. Очень часто люди попадаются, по словам Гайрата, когда ищут в Сети бесплатный способ скачивания каких-то программ. «Мол, нажми на ссылку и получи какую-то платную программу бесплатно — и туда все попадает. Данные ваших карточек, которые сохранены в браузере или на устройстве и так далее. Вообще, кража данных карт — это один из самых популярных хакерских маневров», — заключил собеседник «360».