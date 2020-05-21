Как не допустить вторую волную коронавируса? Объяснил китайский ученый

Ученый напомнил о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с COVID-19. По его мнению, многие находятся пока на середине пути, в то время как Китай подошел к завершающей стадии.

Он заметил, что системы здравоохранения должны быть готовы к тому, что есть бессимптомные носители инфекции, которых сложно выявить без проведения тестов.

По данным «ФедералПресс», специалист призвал соблюдать требования гигиены: социальную дистанцию, носить маску и мыть руки.