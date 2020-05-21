Как не допустить вторую волную коронавируса? Объяснил китайский ученый
Китайский инфекционист Чжан Вэньхун предупредил, что при открытии международного сообщения, несмотря на все принятые меры, еще будут встречаться переносчики коронавирусной инфекции. Специалиста процитировало РИА «Новости».
Ученый напомнил о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с COVID-19. По его мнению, многие находятся пока на середине пути, в то время как Китай подошел к завершающей стадии.
Он заметил, что системы здравоохранения должны быть готовы к тому, что есть бессимптомные носители инфекции, которых сложно выявить без проведения тестов.
По данным «ФедералПресс», специалист призвал соблюдать требования гигиены: социальную дистанцию, носить маску и мыть руки.