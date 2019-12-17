«Как насчет реакции правозащитников?» Захарова о разгоне протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заинтересовалась, как скоро последует реакция дипломатов и правозащитников стран Евросоюза на разгон акций протеста киевской властью?

На своей странице в Facebook она процитировала сообщение о столкновениях между протестующими и украинской полицией. «Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти „соблюдать пропорциональность“ при разгоне протестующих?» — написала Захарова.

У здания Верховной рады состоялась стычка, которая закончилась задержанием нескольких десятков митингующих. Как сообщил ТАСС, с обеих сторон есть пострадавшие, так как полицейский использовали дубинки и слезоточивый газ.

По данным RT, пострадали 17 стражей правопорядка и задержаны 26 участников протестной акции.

Противостояние началось после того, как митингующие попытались установить на улице Грушевского военную палатку.