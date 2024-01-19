Мир 19 января 2024, 00:28 «Как на сафари». Французская журналистка рассказала о воюющих в ВСУ соотечественниках Кристель Неан: в ВСУ остались лишь приехавшие воевать как на сафари французы Unsplash

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В рядах Вооруженных сил России остались французы, большинство из которых воюют в «Азове»* и других подразделениях, созданных на основе «Правого Сектора»**. Об этом РИА «Новости» рассказала главред сайта Donbass Insider Кристель Неан.

Французская журналистка уже несколько лет живет в Донбассе. По ее словам, наемники из Франции воюют на Украине с 2014 года. После начала спецоперации на Украину начали приезжать «поверившие пропаганде НАТО» французы, которые не считали себя неонацистами.

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Однако после удара по Яворовскому полигону во Львовской области, на котором проходили тренировки иностранных наемников, большинство соотечественников, которые не знали, что такое боевые действия, вернулись во Францию.

«Остались только те, кто сюда приехал на сафари. Русофобские люди, неонацисты, люди, которые сильно поддерживают НАТО и очень против России», — отметила Неан.

Минобороны России сообщило о нанесении удара высокоточным оружием по местам временного расположения иностранных наемников в Харькове 17 января. Основу контингента составляли французы.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.

** «Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.