Telegram отметил «канал Дональда Трампа» как мошеннический

«Внимание: на этот аккаунт много жаловались в связи с мошенничеством. Будьте осторожны, особенно если у вас попросят денег», — сказано в предупреждении.

Канал публиковал репосты сообщений Трампа в Twitter, а также ссылки на официальные публикации на сайте Белого дома. Однако сам американский лидер не подтверждал, что ведет этот канал.

Администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». К такому решению соцсеть пришла после штурма Капитолия, который устроили сторонники действующего главы США. Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа. Доступ к его аккаунтам также закрыли в Facebook, Instagram, YouTube, Twitch и Snapchat.