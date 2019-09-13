Как минимум 11 человек погибли во время праздника в Индии

В Индии как минимум 11 человек погибли, еще трое пропали без вести после того, как лодка перевернулась во время фестиваля Ганеш Чатуртхи. В этот момент паломники совершали религиозный обряд.

«Мы спасли пять из 16 человек и обнаружили 11 погибших. Сейчас ведется поисковая операция, мы пытаемся установить местонахождение остальных людей», — цитирует агентство ANI заместителя начальника полиции штата Ахиля Пателя.

Лодка перевернулась в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, когда жители отмечали Ганеш Чатуртхи. Фестиваль посвящен богу мудрости и изобилия Ганешу и считается одним из самых важных для индусов. Религиозный обряд заключается в том, что паломники опускают предметы, связанные с почитанием этого бога, в реку. К статуям божества несут фрукты, молоко, сладости и прочие подношения.

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После этого крушения власти обвинили в бездеятельности. Как отмечает агентство, такие случаи во время фестиваля Ганеш Чатуртхи происходят каждый год, и власти до сих пор не сделали выводы. По мнению официальных лиц, в лодках находятся слишком много людей, что приводит к их переворачиванию.

Фестиваль длится десять дней, ежегодно его посещают сотни тысяч индусов.