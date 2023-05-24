Мир 24 мая 2023, 07:10 «Как крыса в лабиринте». Член Совета при президенте России раскрыл отношение США к Зеленскому Член Совета при президенте Безпалько: Зеленский для США как крысав лабиринте Фото: пресс-служба президента Украины

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Соединенные Штаты считают украинского президента Владимира Зеленского «крысой в лабиринте». Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу. Зачем им тогда говорить о фактически решенных поставках истребителей F-16, если собираются выходить из войны и из финансирования Украины?» — задался он вопросом.

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По его словам, Штаты приостанавливают спонсирование киевского режима из-за угрозы дефолта и ситуации с госдолгом. Безпалько предположил, что Белый дом вопреки трудностям вышел бы из военного конфликта на Украине, если бы хотел.

Представитель Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ заявил, что американский истеблишмент «заставляет» своих союзников в Европе поддерживают Украину. Если бы политика США в отношении украинской стороны изменилась, то это «сразу же стало бы заметно».

Ранее Минфин Соединенных Штатов предупредил, что уже 1 июня государство, возможно, больше не сможет в полном объеме выполнять обязательства. Это произойдет, если законодатели не разрешат увеличить лимиты заимствований. Об этом написало РИА «Новости».