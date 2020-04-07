Как коронавирус повлияет на военно-морской флот США — мнение эксперта
Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал, что Дональд Трамп и ВМФ Америки объявил о сокращении районов, где идут боевые дежурства. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «речь идет о том, что суда старые, необходимо срочно принимать меры, что-то ремонтировать», но «очень мало судов внедряется» и «в целом, состояние тревожное».
«Но они вынуждены уйти с дежурства. А это все-таки 5000 человек. И сотня заражена. Эффективность заболевания очень высока», — уточнил он.