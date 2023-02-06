06 февраля 2023, 18:21
«Как грабители». Китайские СМИ указали на неудачный политический трюк США против России
Global Times: передача российских активов Украине подорвет доверие к США
Передача российских активов Украине — политический трюк США, который позволит им наживаться на конфликте, но еще больше подорвет их авторитет. На это указали в статье китайской газеты Global Times.
Эксперты, с которыми побеседовали авторы материала, рассудили, что украинское руководство использует отправленные средства для покупки оружия у США, тем самым укрепляя ВПК этой страны. Таким образом Штаты получат прибыль и попытаются «достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию».
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В статье отмечается, что западные санкции против России уже незаконны, однако США продолжают действовать как вор. Очередная политическая уловка покажет миру их «истинное лицо»."Вашингтон ведет себя как грабитель. Это показывает, что в США любых лиц могут лишить активов из-за международных отношений. Это в значительной степени подорвет доверие к США», — спрогнозировали аналитики.
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По их мнению, многие страны незападного лагеря активизируют процесс «дедолларизации».
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