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    06 августа 2020, 14:31

    Как Голливуд пытается угодить Китаю? Результаты расследования

    Андрей Иванов

    Некоммерческая организация PEN America, которая занимается защитой свободы слова в Соединенных Штатах и во всем мире, опубликовала расследование о том, как голливудские киностудии и режиссеры кромсают свои фильмы, чтобы угодить китайским властям. Они боятся потерять крупнейший рынок в мире. Выборку главных моментов из расследования сделал сайт DTF.
    Как Голливуд пытается угодить Китаю? Результаты расследования

    «Единичные компромиссы могут показаться незначительными или стоящими того, чтобы иметь возможность войти на рынок Китая. Но глобальную игру по правилам Пекина необходимо распознать и признать до того, как уступки китайской цензуре станут нормой в странах, гордящихся своей свободой слова», — говорится в сообщении организации.

    По данным расследования, если речь идет о неких чувствительных для Китая темах, перед создателями фильма встает выбор: либо сделать картину, которая угодит руководству Поднебесной, либо вовсе не браться за этот проект.

    В качестве примеров авторы расследования приводят несколько голливудских лент, которые переделали в угоду Пекину. Из шпионского боевика «007: Координаты „Скайфолл“» вырезали сцену убийства китайского охранника, в блокбастере «Доктор Стрэндж» изменили происхождение Старейшины — героини Тильды Суинтон. По сценарию она была тибетским монахом, но упоминание Тибета лишило бы фильм миллиардной аудитории — на китайский рынок его бы не пустили. Пришлось поменять ее корни на кельтские.

    В третьей части «Железного человека» создатели серьезно прогнулись и добавили в картину эксклюзивную сцену для КНР, в которой главного героя Тони Старка спасают китайские врачи. Одним из немногих американских режиссеров, которые не пошли на поводу у Китая, оказался Квентин Тарантино. Он наотрез отказался убирать из своей последней ленты «Однажды в… Голливуде» сцену с Брюсом Ли.

    PEN America призвала все общественные институты, связанные с американской киноиндустрией, говорить об этой проблеме открыто, чтобы донести все вопросы на эту тему до общественности.

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