Как Голливуд пытается угодить Китаю? Результаты расследования

«Единичные компромиссы могут показаться незначительными или стоящими того, чтобы иметь возможность войти на рынок Китая. Но глобальную игру по правилам Пекина необходимо распознать и признать до того, как уступки китайской цензуре станут нормой в странах, гордящихся своей свободой слова», — говорится в сообщении организации.

По данным расследования, если речь идет о неких чувствительных для Китая темах, перед создателями фильма встает выбор: либо сделать картину, которая угодит руководству Поднебесной, либо вовсе не браться за этот проект.

В качестве примеров авторы расследования приводят несколько голливудских лент, которые переделали в угоду Пекину. Из шпионского боевика «007: Координаты „Скайфолл“» вырезали сцену убийства китайского охранника, в блокбастере «Доктор Стрэндж» изменили происхождение Старейшины — героини Тильды Суинтон. По сценарию она была тибетским монахом, но упоминание Тибета лишило бы фильм миллиардной аудитории — на китайский рынок его бы не пустили. Пришлось поменять ее корни на кельтские.

В третьей части «Железного человека» создатели серьезно прогнулись и добавили в картину эксклюзивную сцену для КНР, в которой главного героя Тони Старка спасают китайские врачи. Одним из немногих американских режиссеров, которые не пошли на поводу у Китая, оказался Квентин Тарантино. Он наотрез отказался убирать из своей последней ленты «Однажды в… Голливуде» сцену с Брюсом Ли.

PEN America призвала все общественные институты, связанные с американской киноиндустрией, говорить об этой проблеме открыто, чтобы донести все вопросы на эту тему до общественности.