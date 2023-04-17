Мир 17 апреля 2023, 07:55 «Как это возможно?» Турецкие самолеты с россиянами заметили над Польшей Портал Onet насчитал 5 турецких самолетов с россиянами над Польшей sky plane

Читать 360tv в

Перед Пасхой российские туристы пролетали над Польшей. Невзирая на закрытие неба над Европой для самолетов из России, ее жители по-прежнему имеют возможность вылететь туда, пользуясь услугами иностранных авиакомпаний, отметил портал Onet.

«Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва-Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув», — отмечается в материале.

Реклама

Журналисты задались вопросом, «как это возможно», и тут же пояснили, как именно. Компания Turkish Airlines, которую в статье привели в пример, использует польское небо, перевозя россиян из Москвы и Петербурга в Анталию и Стамбул.

Турция много лет остается одним из любимых мест отдыха жителей РФ. Вероятно, тенденция сохранится — с учетом того, что цены на комфортный отдых в Сочи в этом году еще до лета приблизились к турецким и египетским, а провести отпуск в Крыму с учетом событий последнего времени решится не каждый.