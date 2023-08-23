Мир 23 августа 2023, 10:51 «Как его накажут?» Зеленский случайно нарушил украинский закон Лидер Украины Зеленский нарушил закон, сделав фото у гобелена с Лениным Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский выложил в Сеть изображение гобелена из дворца королевы Дании, который он посетил. Как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, тем самым лидер страны нарушил ее закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики: на фото виден портрет Ленина.

«Он нарушил собственный же закон. <…> И как теперь Зеленского накажут?» — задался вопросом Азаров.

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Он отметил, что на Украине давали тюремные сроки даже за хранение портретов Ленина.

Закон, о котором идет речь, на Украине приняли в 2015 году на волне декоммунизации, запущенной Петром Порошенко, который тогда был президентом. В стране запрещается публично демонстрировать как символику коммунистической партии и герб СССР, так и памятники, надписи, изображения, посвященные тем, кто был на руководящих должностях в компартии, высших органах управления СССР и УССР и других союзных республик.

Николай Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год.