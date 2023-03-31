31 марта 2023, 23:41
«Как два, так и четыре». Шольц допустил затягивание конфликта на Украине
Канцлер Германии Шольц спрогнозировал затягивание конфликта на Украине до 2027 года
Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может затянуться до 2027 года. Свой прогноз он сделал в ходе панельной дискуссии в рамках конференции, организованной газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция велась на сайте издания.
По мнению немецкого канцлера, украинский конфликт может продлиться «как два, так и четыре года». И это станет серьезным вызовом Германии, которая всеми силами будет продолжать поддержку Украины.
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«Мы сделаем все возможное, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку [Украины] до тех пор, пока это необходимо. Поскольку может случиться так, что этот конфликт продлится два, три, четыре года, что станет вызовом для всех нас», — сообщил Шольц.
С Шольцем решительно не согласился выступавший после него замглавы МИД Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник. Он заявил, что Киев с такой оценкой мириться не будет и надеется добиться мира уже в этом году.
«Мы надеемся ещё в этом году добиться мира. Для этого нам необходима большая поддержка наших союзников», — свел все к поставкам оружия украинский дипломат, подключившийся к конференции по видеосвязи.
Мельник заявил, что Украине не хочет «еще долго» участвовать в конфликте из-за больших потерь. И потребовал от США и Германии поставок танков и истребителей.
Ранее сообщалось, что немецкий Минфин согласует в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Украине. В 2023 году он увеличится с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро.
Германия
Украина
Олаф Шольц
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