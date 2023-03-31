Мир 31 марта 2023, 23:41 «Как два, так и четыре». Шольц допустил затягивание конфликта на Украине Канцлер Германии Шольц спрогнозировал затягивание конфликта на Украине до 2027 года РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может затянуться до 2027 года. Свой прогноз он сделал в ходе панельной дискуссии в рамках конференции, организованной газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция велась на сайте издания.

По мнению немецкого канцлера, украинский конфликт может продлиться «как два, так и четыре года». И это станет серьезным вызовом Германии, которая всеми силами будет продолжать поддержку Украины.

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«Мы сделаем все возможное, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку [Украины] до тех пор, пока это необходимо. Поскольку может случиться так, что этот конфликт продлится два, три, четыре года, что станет вызовом для всех нас», — сообщил Шольц.

С Шольцем решительно не согласился выступавший после него замглавы МИД Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник. Он заявил, что Киев с такой оценкой мириться не будет и надеется добиться мира уже в этом году.

«Мы надеемся ещё в этом году добиться мира. Для этого нам необходима большая поддержка наших союзников», — свел все к поставкам оружия украинский дипломат, подключившийся к конференции по видеосвязи.

Мельник заявил, что Украине не хочет «еще долго» участвовать в конфликте из-за больших потерь. И потребовал от США и Германии поставок танков и истребителей.

Ранее сообщалось, что немецкий Минфин согласует в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Украине. В 2023 году он увеличится с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро.