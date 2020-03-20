Как достроят «Северный поток — 2»? Комментарий эксперта
Санкции не помешают судну «Академик Черский» продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2». Так считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Об этом сообщило ИА Baltnews.
По данным сайта «Утро.ру», судно поменяло маршрут из-за того, что возникли проблемы со страхованием после введения санкций США. Как показывает опыт Тегерана, это можно обойти: компания, которая застрахует судно, все равно найдется и газопровод будет достроен.