По данным сайта «Утро.ру», судно поменяло маршрут из-за того, что возникли проблемы со страхованием после введения санкций США. Как показывает опыт Тегерана, это можно обойти: компания, которая застрахует судно, все равно найдется и газопровод будет достроен.