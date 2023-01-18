Мир 18 января 2023, 19:10 «Как было, уже не будет». Лавров обвинил Запад во лжи и срыве договоренностей Глава МИД Лавров: отношения России и Запада не станут прежними РИА «Новости»

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Россия больше не доверяет Западу, восстановить прежние отношения не получится из-за неоднократного срыва договоренностей. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об этом на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2022 году, сообщил ТАСС.

По его словам, когда две влиятельные страны не сотрудничают и даже не разговаривают, это сказывается на их возможностях решать ту или иную международную проблему, где требуется объединение усилий.

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«Что требуется для того, чтобы отношения пришли в норму? Норма — это такое понятие… Так, как было, уже не будет», — заявил министр.

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Лавров объявил, что отношения России с Западом не станут прежними. Он обвинил бывших партнеров во лжи и нежелании выполнять условия подписанных соглашений, например, декларации Совета Россия — НАТО, Стамбульской декларации ОБСЕ, одобренных ООН Минских договоренностей.

Глава российского МИД отметил, что они изначально не собирались их выполнять, и предупредил, что Россию отучили верить на слово после того, как пообещали не расширять НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения Запада и России не наладятся даже после окончания спецоперации. Он предостерег от недооценки России, ведь в ее руках большие ресурсы.