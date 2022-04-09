Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за антироссийских санкций

Правительство Каймановых островов заморозило активы на сумму 7,3 миллиарда долларов из-за антироссийских санкций. Информация об этом появилась на сайте администрации.

«Многочисленные поставщики финансовых услуг представили более 400 форм отчетности о соблюдении (контрмер), которые подтверждают, что были заморожены активы, стоимость которых оценивается в 7,3 миллиарда долларов», — говорится в сообщении правительства.

Такое решение было принято из-за введенных против России санкций и в соответствии с обязательствами, проистекающими из постановления Великобритании о рестрикциях. Власти островов создали координационную группу для внесения изменений в государственную политику для реализации санкционных ограничений против России. В группу войдут представители профильных ведомств.

Европа объявила пятый пакет санкций против России. Он предусматривает запрет на импорт угля, полупроводников, авиатоплива, квантовых компьютеров и программного обеспечения. Также рестрикции выдвинуты против российских военных, журналистов и бизнесменов.