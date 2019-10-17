Каис Саид победил на выборах президента Туниса

Каис Саид займет пост президента Туниса. Об этом сообщили представители местного ЦИК на пресс-конференции, которую транслировали на местном телевидении.

По итогам избирательного процесса Каис Саид набрал 72,71% голосов избирателей, сообщила Высшая независимая комиссия по выборам в Тунисе, которая исполняет в стране функцию Центризбиркома. Благодаря этому Саид победил на прошедших президентских выборах.

Первый тур досрочных выборов в Тунисе состоялся 15 сентября. В нем участвовали 26 кандидатов. Однако ни один из претендентов на должность не победил на этом этапе, так как первые четыре политика набрали вместе 50% голосов. Второй тур прошел 13 октября, напомнила «Политика Сегодня».

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В июле президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет. В стране прошел семидневный траур. Беджи Каид Эс-Себси занимал высший пост в стране с 2014 года. После смерти политика власти решили провести досрочные выборы главы государства.