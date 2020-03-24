Кафе и рестораны Чечни прекратят работу из-за коронавируса

Чеченские власти решили закрыть в республике все рестораны и кафе. Работу прекратят и другие места массового скопления людей. Меры глава региона Рамзан Кадыров объяснил борьбой с распространением коронавируса.

Кадыров сообщил о принятом решении на своей странице во «ВКонтакте». В республике выявили три случая с подозрением на коронавирус. Взятые у людей анализы направили в Новосибирск — там пациентам поставят окончательный диагноз. На карантине находятся свыше 360 человек, которые вернулись из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией.

«Мной принято решение закрыть в Чеченской Республике все рестораны, кафе и места массового скопления людей. При этом продуктовые магазины будут работать в штатном режиме», — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни обратился к населению с просьбой ограничить поездки, не покидать республику по возможности и оставаться дома. Он также считает необходимым «выработать наиболее эффективные пути», чтобы предупредить «завоз и распространение коронавирусной инфекции».

Чечня — первый российский регион, где из-за коронавируса решили приостановить работу предприятий общественного питания.