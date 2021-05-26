Магазин Apple появится в Риме на месте кафе и монастыря

В одном из самых оживленных районов Рима откроют новый магазин Apple. Помещение под него отдал дворец Palazzo Marignoli 1873 года постройки.

Открытие магазина намечено на 27 мая, сообщили в пресс-службе Apple. Дворец, в котором он расположится, служил домом маркизу Филиппо Мариньоли. Раньше внутри было кафе Aragno, место сбора художников, писателей и актеров. На территории Palazzo Marignoli сохранились остатки старинного монастыря Santa Maria Maddalena delle Convertite.

Магазин в компании назвали «одним из самых значительных реставрационных проектов Apple» из-за уникальности локации. Он станет 17-й по счету точкой для Италии. Внутри здание белое, с большими окнами, которые дадут много естественного света. При отделке помещения использовали мрамор, а лестницу в нем возвели в 1888 году.

«Мы не можем дождаться начала новой главы в Риме, которая начнется с открытия Apple Via del Corso. Новый магазин — праздник уникальной истории и искусства римской культуры», — заявили в Apple.

В компании надеются «вдохновить местных жителей на творчество при помощи нашей программы „Сделано в Риме“ и будущих сессий Today at Apple».