Мир 01 сентября 2023, 09:23 Кадырова удивило попадание матери в санкционный список США Глава Чечни Кадыров: включение матери в список санкций США развяжет России руки РИА «Новости»

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Власти США пренебрегли этическими нормами, включив в санкционный список Аймани Кадырову. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его мать занималась исключительно благотворительностью. Он пригрозил в своем Telegram-канале ответить на это недружественное решение.

«Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять — теперь в списках моя дорогая мама», — сказал он.

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Глава Чечни заявил, что Аймани Кадырова занималась только благотворительностью, поэтому решение США — намеренное и циничное пренебрежение всеми этическими нормами.

Рамзан Кадыров предупредил, что это развязало России руки. Он обвинил американцев в безнаказанном развязывании конфликтов в Чечне, Грузии и на Украине. Глава региона предупредил, что страна в ответ на безболезненные санкции продолжит уничтожать «укронатовские банды».

Кроме западных санкций, Рамзана Кадырова возмутили акции с сожжением Корана. По его мнению, это показало истинное отношение демократических государств к правам мусульман.