Кадырова пригласили посетить Турцию после неофициальной встречи с Чавушоглу

Глава Чечни Рамзан Кадров рассказал о личном знакомстве с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом. Чеченского лидера пригласили в Анкару, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

Кадыров уточнил в своем Telegram-канале, что встретился с турецкими политиками в Сочи во время переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах», — пояснил глава Чечни.

Чавушоглу, по его словам, выразил надежду на дальнейшее развитие отношений и контактов после состоявшейся беседы.

«Я согласился с министром иностранных дел Турции и отметил также, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний», — заметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в конце встречи получил приглашение посетить Турцию и обсудить «широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе и экономические».

«Конечно же, я принял приглашение», — заключил он.