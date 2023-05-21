Мир 21 мая 2023, 16:09 Кадыров заявил об угрозе покушений на него со стороны украинских и западных спецслужб Глава Чечни Кадыров сообщил, что спецслужбы Украины и Запада готовят теракты против него РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западные и украинские спецслужбы готовят теракты против него. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 1».

«Они делают все для того, чтобы избавиться от меня», — сказал он.

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Глава республики добавил, что европейские спецслужбы готовят теракты через украинские.

Ранее Кадыров говорил о том, что президент РФ Владимир Путин — пример истинного служения стране и народу. Государственный деятель добавил, что поддерживает каждое слово, произнесенное российским лидером. Он добавил, что все «недруги» давно должны были понять, что Россия непобедима и им не удастся сломить страну.