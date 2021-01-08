Кадыров заявил о сходстве с «мятежным» Трампом

Бан аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях — это высшая справедливость. Такого бы не случилось, уважай он демократию и права человека. Так глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Facebook ограничить возможность Трампа постить в Сеть.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа заблокировали его аккаунты в Facebook и Instagram. Twitter заморозил его аккаунт на сутки с требованием удалить посты, которые нарушают правила сообщества. Если требования соцсети не выполнят, Трамп лишится своей учетной записи навсегда.

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне, который закончился штурмом Капитолия, где члены Конгресса решали вопрос об утверждении Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов. Во время беспорядков погибли пять человек.

После этого Трамп охладил пыл, пообещал мирно передать власть Байдену и осудил события в здании Конгресса.