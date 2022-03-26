Кадыров заявил о росте добровольцев из Чечни, готовых отправиться на Украину
Глава Чечни Кадыров: растет число добровольцев из республики, готовых отправиться на Украину
В Чечне с каждым днем увеличивается число добровольцев, которые готовы принять участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил в своем Теlеgrаm-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.
В Грозном прошло совещание с представителями силовых ведомств, кабинета министров и муниципальных образований. На нем обсуждали вопросы организации гуманитарной и медицинской помощи на освобожденных территориях Донбасса и Украины.
«Кроме того, были рассмотрены организационные моменты отправки добровольцев из Чеченской Республики в зону проведения специальной операции. Их количество с каждым днем только увеличивается», — заявил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что многие скептики не верили в готовность чеченцев встать на сторону России. Сейчас они изменили свое мнение.
«Они наглядно убедились в том, что чеченцы плечом к плечу с российскими бойцами защищают интересы нашей страны в Донбассе. Одни из самых лучших представителей команды Кадырова сейчас находятся на Украине», — подчеркнул Кадыров.
Он также добавил, что присвоенные чеченскому народу ярлыки бандитов и террористов остались в прошлом.