Кадыров заявил о росте добровольцев из Чечни, готовых отправиться на Украину

В Чечне с каждым днем увеличивается число добровольцев, которые готовы принять участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил в своем Теlеgrаm-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.

В Грозном прошло совещание с представителями силовых ведомств, кабинета министров и муниципальных образований. На нем обсуждали вопросы организации гуманитарной и медицинской помощи на освобожденных территориях Донбасса и Украины.

«Кроме того, были рассмотрены организационные моменты отправки добровольцев из Чеченской Республики в зону проведения специальной операции. Их количество с каждым днем только увеличивается», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что многие скептики не верили в готовность чеченцев встать на сторону России. Сейчас они изменили свое мнение.

«Они наглядно убедились в том, что чеченцы плечом к плечу с российскими бойцами защищают интересы нашей страны в Донбассе. Одни из самых лучших представителей команды Кадырова сейчас находятся на Украине», — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что присвоенные чеченскому народу ярлыки бандитов и террористов остались в прошлом.