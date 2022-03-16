Кадыров заявил, что уважает Илона Маска за характер и отсутствие двойных стандартов

Американский предприниматель Илон Маск не стал блокировать российские сайты в сети Starlink. Об этом высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что искренне ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей».

«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать <…> Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее попросил предоставить стране системы Starlink и обеспечить доступом к спутниковому интернету. С этой просьбой он обратился к главе SpaceX. Позже Маск сообщил, что спутниковая связь Starlink заработала на Украине. После этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о переговорах с Маском. Он также заявил, что договорился о поставке еще одной партии систем Starlink.

По словам Зеленского, во время переговоров затронули тему возможных космические проектов.