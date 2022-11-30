Мир 30 ноября 2022, 01:27 Папа римский попал под влияние западных СМИ — Кадыров Глава Чечни Кадыров заявил, что папа римский стал жертвой пропаганды западных СМИ РИА «Новости»

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Глава чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на слова папы римского Франциска, заявившего, что чеченцы и буряты — самые жестокие в российской армии. По мнению политика, понтифик стал жертвой «пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных», — написал Кадыров в Telegram-канале.

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Однако, как утверждает глава Чечни, его бойцы руководствуются нормами ислама. Украинских солдат неоднократно призывали к миру и предлагали сдаться. При взятии в плен чеченцы проявляют к военнопленным снисхождение, добавил Кадыров.

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Он подчеркнул, что в рядах его бойцов нет ни алкоголиков, ни наркоманов. И никто из военнослужащих из Чечни не забывает о чести и достоинстве, уважении даже к противнику, подытожил политик.

Ранее в экспертном сообществе отреагировали на высказывания папы римского. Оказалось, что Франциск последовал привычной политике Католической церкви — разжигать межнациональную рознь.