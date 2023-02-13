Важное 13 февраля 2023, 12:44 Кадыров выступил за уничтожение «шайки» во главе с Зеленским для победы на Украине Кадыров назвал победой в спецоперации превращение Украины в союзное государство РИА «Новости»

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Свержение киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, выборы нового президента и превращение Украины в союзное государство станет победой в спецоперации. Но для этого нужно остановить Германию и Польшу, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Для меня победа — уничтожить эту шайку во главе с Зеленским, который стреляет по нашей территории, убивает наших граждан. <…> Провести там референдум, дополнительные выборы. Выбрать президента и дальше строить отношения как с союзным государством», — сказал он.

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Кадыров обвинил западные страны в том, что именно они дали киевскому режиму разрешение стрелять по российским городам. Для успешного завершения спецоперации, подчеркнул чеченский лидер, нужно «дать по морде» некоторым государствам — Германии, которая согласилась передать Украине танки, и Польше, отдавшей все свое вооружение и теперь желающей стать страной — транзитером натовского арсенала.

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Глава Чечни заявил, что вести переговоры с Владимиром Зеленским неправильно, потому что он «террорист, деревенский сатанист, фашист». Но при встрече тет-а-тет Кадыров заставил бы президента Украины согласиться на условия России и подписать необходимые документы.